Buntes Bernburg: So verlief der Umzug zum Rosenfest

Bernburg/MZ - Als die ersten Klänge des Spielmannszuges über den Bernburger Boulevard schallen, rücken die Zuschauer am Bordstein enger zusammen. Kurz herrscht gespannte Ruhe. Dann ist es soweit: Angeführt von einem Wimpelträger biegt der Festumzug auf die Kreuzung ein. Unter Trommelwirbeln und Bläsersalven schiebt sich die Kolonne mit dem Bernburger Spielmannszug an der Spitze in Richtung Innenstadt. Ihm folgen dutzende Wagen, Fahrzeuge und Gruppen. Feuerwehr, Sportvereine, Firmen und Musikensembles der Stadt und der Umgebung zeigen an diesem Pfingstmontag Flagge. Shirly Lage beobachtet das Treiben vom Straßenrand aus. So bunt hat sie ihre Stadt lange nicht mehr erlebt. „Endlich ist mal wieder was los“, sagt die 21-Jährige. Damit spricht sie offenbar vielen Bernburgern aus dem Herzen.

