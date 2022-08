Bernburg/MZ - Unbekannte haben von einer Grabstelle des Friedhofs Parkstraße in Bernburg in der Nacht auf Mittwoch, 19. Juli 2022, eine etwa 25 bis 30 Zentimeter große, etwa 900 Gramm schwere Bronzefigur von einem steinernen Sockel gestohlen. Er am Folgetag wurde der Raub bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 03471/37 90 entgegen.