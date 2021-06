Boris Funda in Bernburg zählt zu den besten Wassersport-Anbietern

Bernburg - Boris Funda kann sich freuen: Mit seiner Bernburger Bootsverleihstation „Funda Bootsverleih“ gehört er zu den beliebtesten Wassersportanbietern in ganz Deutschland. Und das hat er seit kurzem sogar schwarz auf weiß. „Ich bekam eine E-Mail, in der mir der Award mitgeteilt wurde. Erstmal war ich etwas ungläubig und musste mich informieren. Doch dann habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut“, erzählt der Staßfurter, der bereits seit vier Jahren seine Boote am Saaleufer auf Höhe der Töpferwiese an Firmen, Vereine und Private verleiht.

Und mit seinem Angebot und Service offenbar ins Schwarze trifft. Das Zumindest finden seine Kunden, die bei der Internetsuchmaschine Google und in sozialen Netzwerken positive Bewertungen nach ihren Ausflügen mit Fundas Booten abgegeben hatten.

Diese nimmt BeyondSurfing, ein nach eigenen Angaben unabhängiges Surf- und Wassersport-Magazin, als Grundlage, um jährlich Deutschlands beliebteste Wassersportanbieter zu küren. „Insgesamt wurden wohl 3.500 Anbieter bewertet und die besten zehn Prozent erhalten den Award“, erklärt Funda, der sich nun ebenfalls zu den Besten zählen darf.

Zu den Bewertungskriterien gehörten laut Magazin die Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Sichtbarkeit im Internet. Der Preis soll laut BeyondSurfing Hilfe und Orientierung für alle Wassersportliebhaber geben, die sich im deutschsprachigen Raum informieren möchten. Neben Fundas Bootsverleih wurden in Sachsen-Anhalt unter anderem auch Anbieter in Magdeburg, Bitterfeld, Halle, Naumburg sowie in Wendefurth ausgezeichnet.

„Es melden sich nun auch wieder Gruppen an.“ Boris Funda, Bootsverleiher in Bernburg

Natürlich ist der Preis laut Funda auch ein prima Aushängeschild für die Saalestadt Bernburg, auf die mit dem Preis wahrscheinlich noch mehr Wassertouristen aufmerksam werden als ohnehin schon. Denn dadurch, dass sich die Pandemielage deutlich entspannt hat, klingelt auch immer öfter wieder das Telefon von Boris Funda.

Inzwischen sind es nicht mehr nur Familien, die vor allem das Angebot der Motorboote nutzen, um eine Fahrt stromaufwärts in Richtung Gröna zu unternehmen. „Es melden sich nun auch wieder Gruppen an“, sagt Funda. Darunter Schulklassen oder Sportvereine, die vor allem die Paddelboote für einen gemeinsamen Ausflug buchen. So kann es für Funda gern weitergehen, nachdem auch er im zurückliegenden Pandemiejahr mit Einschränkungen zu kämpfen hatte. (mz)