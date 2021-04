Gutachter rät zum Stadthafen am Tiergarten

„Ich kannte Bernburg bisher nur vom Durchfahren und bin erstaunt, dass so ein Kleinod so unbekannt ist“, zeigte sich Planer Peter Dörnfeld voll des Lobes für eine „wunderschöne Stadt“. Wenn sich die Potenziale Bernburgs in seiner Berlin-Brandenburger Heimat herumsprechen, „wird Ihre Stadt von Touristen geflutet“, prophezeite er an die Adresse des Stadtrates. Er lobte ausdrücklich Boris Funda, der als einer der wenigen den kaum entwickelten Wassertourismus auf der Saale vorangetrieben hat.

Klar ist nun jedoch auch, dass die Saalestadt diesen nicht durch einen Yachthafen auf der Töpferwiese erwecken kann. Peter Dörnfeld schätzt die Baukosten auf zwölf Millionen Euro. Selbst wenn die Stadt 90 Prozent Fördermittel einwerben könnte, blieben hohe Unterhaltungskosten und der Betrieb der Marina auf Dauer ein defizitäres Geschäft. Mit den Liegegebühren - üblich seien 1,50 Euro je Tag und Meter Schiffslänge - ließe sich nicht mal ein Hafenmeister bezahlen.

Kostendeckend und ökologisch unbedenklich ist nach Einschätzung des Planers hingegen sehr wohl ein Stadthafen am Tiergarten. „Die Promenade dort ist derzeit nicht sonderlich attraktiv, hat aber die beste Sichtachse zum Schloss.“ Das sei auch der Grund, warum ein von Grünen-Fraktionschef Erich Buhmann stattdessen unterhalb des Stadtparks Alte Bibel favorisierter Hafen nicht so optimal wäre.

„Wenn der Hafen als Ufersteg mit zirka 25 Liegeplätzen realisiert wird, ist die Investition nicht so aufwendig“, sagte Peter Dörnfeld, der dafür 560.000 Euro kalkuliert und die Bernburger Freizeit GmbH als Betreiber empfiehlt. „Wir schätzen die Nachfrage auf der Saale als sehr, sehr positiv ein.“

„Wir schlummern schon viel zu lange. Ich würde gern aufs Gaspedal drücken“, sagte SPD-Stadtrat Ronny Beier und bekam auf seine Frage zur Dauer der Realisierung die Antwort, dass dies „sehr zeitnah möglich“ sein wird.

„Ich stehe voll dahinter. Das ist eine runde Sache in Verbindung mit Gastronomie“, sagte Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos), der die „Tiergartenschenke“ für dieses Vorhaben einbinden und Fördermittel beantragen möchte. Für BFG-Geschäftsführer Thomas Gruschka wäre dann ein zweiter Eingang zum Tiergarten auf der Hafenseite denkbar.

Neben dem Stadthafen der zu einem Leuchtturmprojekt von überregionaler Ausstrahlung werden könnte, schlägt Peter Dörnfeld eine „Maritime Meile“ mit mehreren zum Teil bereits vorhandenen Anlaufpunkten zwischen Bernburg und Gröna vor, die zu Fuß und per Rad erkundet werden kann. Die MS „Gröna“ sollte für diesen Zweck als Restaurantschiff zukünftig im Bereich der Marktbrücke ankern. (mz/tad)