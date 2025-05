Themenwoche zum Kriegsende Bombenangriff am 11. April 1945: Rundgang in Bernburg führt zu den betroffenen Orten von damals

Am 11. April 1945 gingen Bomben über Bernburg nieder und richteten in der Nähe des Bahnhofs großen Schaden an. Eine Führung gibt vor Ort Einblicke in die Geschehnisse von damals.