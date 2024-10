Alsleben/MZ - An Tagen der offenen Tür öffnen Institutionen stets ihre Pforten für alle Interessierten, damit diese einen Einblick erhalten, was sich hinter den Kulissen zuträgt. Diese Tradition kennt man auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Alsleben: Am Sonnabend hatten die Kameraden wieder zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Besucher von Jung bis Alt konnten so einen Eindruck erhalten, wie eine Feuerwehr von innen aussieht, welche Gerätschaften dort lagern und zum Einsatz kommen können, und wie imposant ein Feuerwehrauto aus der Nähe ist.

