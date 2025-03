157 Tage hat die bisher längste Kampagne am Standort Könnern gedauert. Auch bei den geernteten Mengen werden Rekorde gemeldet. Warum die Bilanz der Landwirte und in der Zuckerfabrik von Pfeifer & Langen trotzdem alles andere als euphorisch ausfällt.

Mehr als 2,5 Millionen Tonnen Rüben hat die Zuckerfabrik Könnern in der Kampagne 2024/25 verarbeitet.

Könnern/MZ. - Die Verkehrsdichte auf der Landstraße 50, die direkt an der Zuckerfabrik von Pfeifer & Langen in der Nähe von Könnern vorbeiführt, hat in den vergangenen Tagen erheblich abgenommen. Denn jetzt ist die Rübenkampagne beendet - und es war nicht nur gefühlt eine besonders große und eine besonders lange.