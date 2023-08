Immer wieder standen in den vergangenen Tagen die Türen der „gelben Schule“ in Bernburg offen. Fragen der Anwohner nach der Zukunft werden immer lauter.

Bewegung in der Giftschule von Bernburg - was wird aus ihr?

Was wird aus dem Schulgebäude nach dem Naphthalin-Fund?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Immer wieder haben in den vergangenen Tagen die Türen der ehemaligen „gelben Schule“ an der Tolstoiallee in Bernburg offen gestanden. Und immer lauter wurden die Fragen von Passanten und Anwohnern, ob nun doch etwas mit der Immobilie passiert, die vor fünf Jahren für den Schulbetrieb gesperrt wurde.