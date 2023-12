Besucher tauchen bei Adventsausstellung in Welt der Modelleisenbahnen ein

Modell- und Eisenbahnfreunde in Bernburg

Magda (7) und Ava (5) Kurtze staunen über die „Lego-Stadt“ in der Ausstellung.

Bernburg/MZ. - Die kleine Havarie nimmt Oliver Berg gelassen. Es gab einen kleinen Schaden an den Schienen, der sich relativ schnell reparieren lässt. Dann sollte der Weiterfahrt des Zuges nichts im Wege stehen. Oliver Berg ist Mitglied im Verein Modelleisenbahn- und Eisenbahnfreunde (MEF) und sticht mit seiner Lego-Anlage zur Ausstellung des Vereins am ersten Adventswochenende etwas heraus. Nach drei Jahren Pause, unter anderem wegen des Umzugs innerhalb des Gebäudes in der Heinrich-Rau-Straße, konnte der Verein endlich wieder eine Ausstellung veranstalten. Während aber alle anderen Vereinsmitglieder ein Faible für die kleinen Modelleisenbahnen haben, ist Oliver Berg ein „Lego-Enthusiast“, wie er selber sagt.