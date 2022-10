Besuch aus Afrika in Bernburg

Was die Delegation aus Sansibar alles erlebt hat und wie der Austausch fortgesetzt werden soll.

Bernburg/MZ - Es schadet nicht, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, fremde Kulturen kennenzulernen. Dies trägt auch zum Verstehen unterschiedlicher Kulturkreise bei. Am Campus Technicus, das zu den zehn Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt gehört, wird dies praktiziert. Dank des Ensa-Programms, das internationale Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen aus Deutschland mit denen aus Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika fördert und unterstützt, ist eine Abordnung der Bernburger Schule vom 30. Mai bis 6. Juni nach Sansibar geflogen.