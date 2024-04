Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Bernburg/MZ. - Sie seien eines der mächtigsten Instrumente zur Verbreitung und Bewahrung von Wissen, heißt es von Seiten der UNESCO über Bücher. Um den Fokus auf die Bedeutung der Bücher und des Lesens zu lenken, hatte die UN-Organisation 1995 den morgigen 23. April zum Welttag des Buches erklärt. Insbesondere junge Menschen sollten die Freude am Lesen entdecken, so das Ansinnen der UNESCO. In der Bernburger Stadtbibliothek scheint das offenbar gut zu gelingen, denn wie ein Blick in die Statistik von 2023 zeigt, waren von den 132.995 Entleihungen die meisten im Bereich der Kinderliteratur: 30.739 Entleihungen wurden hier registriert und damit 4.253 mehr als im Jahr 2022.