Beschneidung der Sichtachsen zu teuer

Alsleben/MZ - Das Schloss in Trebnitz, die Kirche in Beesenlaublingen und die Werft am Saaleufer: Sie alle sind in Sichtweite des Alslebener Wasserturms. Doch sprießt das Grün der Bäume, ist von diesen Orten aus nur noch der Dachfürst des Wahrzeichens zu sehen. So hat es Petra Klaus, Vorsitzende des Vereins „Wasserturm“, beobachtet. Sie fordert deshalb schon seit Jahren eine Beschneidung der Sichtachsen.