Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze hat nichts zu bereuen

In seinem letzten MZ-Interview zieht der Grönaer eine Bilanz seiner Amtszeit und verrät, wie er mit 66 Jahren sein Leben künftig gestalten will.

Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze, der hier über den Planungen für den neuen Kreisverkehr auf dem Platz der Jugend brütet, geht nach 14 Jahren Amtszeit am Monatsende in den Ruhestand.

Bernburg/MZ - Nach zwei Amtsperioden verabschiedet sich Bernburgs Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos) in den Ruhestand. Über sein Wirken in den vergangenen 14 Jahren an der Rathaus-Spitze und seine privaten Zukunftspläne sprach MZ-Chefreporter Torsten Adam mit dem 66 Jahre alten Grönaer.