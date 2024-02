Bernburgs neue Schleuse - diese Jubiläen jähren sich 2024 in Bernburg

Der Schleusenbau in Bernburg vor 100 Jahren.

Bernburg/MZ/hen. - Bernburg kann auch im Jahr 2024 wieder auf einige fast vergessene Gedenktage oder Ereignisse verweisen. Der Bernburger Stadtführer Joachim Hennecke suchte in Zeitungen und Archiv-Unterlagen nach solchen lokalen Geschehnissen, Besonderheiten und Kuriositäten zur Bernburger Stadtgeschichte und fasste eine Auswahl zu einer Artikelserie zusammen, Teil 3: Vor 150 Jahren (1874): Das Bernburger Rathaus am Markt erhielt durch einen umfassenden Umbau des nach dem Brand von 1850 neu errichteten Gebäudes sein heutiges Aussehen – dreigeschossig mit in die Fassade gliedernden Seitenrisaliten (vorspringende Gebäudeteile) und hervorgehobener Mittelachse.