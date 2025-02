Vor der Wilhelmstraße 1 wird an zehn ehemalige jüdische Bewohner erinnert, denen unterschiedliche Schicksale zuteil wurden.

Das Haus Wilhelmstraße 1 in einer Zeichnung vor 1900.

Bernburg/MZ. - Nathan Gottschalk hat 1888 das erste Kaufhaus in Bernburg erbaut. Zwölf Jahre später erwarb der Halberstädter Kaufmann Willy Cohn die Firma, erteilte Ferdinand Baruch zunächst Prokura und übertrug ihm ein halbes Jahr später die Inhaberschaft unter Beibehaltung des Firmennamens Willy Cohn. Mithin ging man bis 1938 zu „Willy Cohn“ einkaufen, obwohl der Firmeninhaber und Eigentümer des Gebäudes 35 Jahre lang Ferdinand Baruch war. Dessen Name geriet weitgehend in Vergessenheit.