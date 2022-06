Bernburger wissen, wie sie sich abkühlen können

Sonne satt am ersten Hitzewochenende im Salzlandkreis. Warum es die Menschen in das Freibad verschlagen und was es mit Pittiplatsch auf sich hat.

Salzlandkreis/MZ - 30 Grad im Schatten und eine große Schlange vor dem Eingangstor. Dieses Bild bot sich am Samstagvormittag in Neuborna, einem Ortsteil von Bernburg. Eine halbe Stunde später zählen die Kassiererinnen schon über 400 Badegäste. Am Ende des Tages sind es etwas über 2.500. „Es war ein gelungener Auftakt in die Badesaison“, sagte Thomas Gruschka, Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH (BFG), im Nachgang.