Prozess vor Amtsgericht Bernburger wird an seinem Hochzeitstag mit Baseballschlägern vor Klinik verprügelt

Mit Baseballschlägern sollen zwei Bernburger einen Mann bearbeitet haben, der wegen seiner Hochzeitsfeier mit ihrem Bruder in Streit geraten war. Dafür sollen sie ihn vor der Klinik abgepasst und ihm 14 Hiebe verpasst haben. Warum es vor dem Amtsgericht in Bernburg kein Urteil in diesem Fall gegeben hat.