Überraschende Spende aus Bernburg Bernburger Steuerbüro spendet Einnahmen aus eigenem Weihnachtsmarkt an Kinderhospiz in Halle

Steuerbüro Kleinschmidt aus Bernburg spendet vierstelligen Betrag an das Kinderhospiz in Halle. Wie die Idee entstanden ist und was die stellvertretende Leiterin des Hospizes zur unerwarteten Spende sagt.