Schlossbergfest lockt am Samstag trotz Hitze hunderte Besucher an. Welche Angebote sie rund um die Rathäuser erleben konnten.

Bernburg/MZ. - Eigentlich ist schönes Wetter ideal für Open-Air-Veranstaltungen, doch am Sonnabend war es fast zu heiß, um sich lange im Freien aufzuhalten. Dennoch nahmen viele Gäste diese Strapazen in Kauf, um das diesjährige Schlossbergfest in Bernburg zu erleben. Etliche Besucher waren zuvor bereits beim Kutterrennen an der Saale oder in der Goethe-Grundschule beim Musikfest des Spielmannszuges Bernburg.