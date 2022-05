Bernburger Rathaus-Spitze sucht das direkte Gespräch mit der Bevölkerung

Bernburg/MZ - Dass Bürger die Einwohnerfragestunde des Bernburger Stadtrates oder seiner Ausschüsse nutzen, ist eher Ausnahme als Regel. Wenn doch, dann muss ihnen ordentlich etwas auf den Magen geschlagen haben. Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) entschied sich nun für den umgekehrten Weg. Kommen die Menschen nicht zu den Entscheidungsträgern, dann kommen diese eben zu ihnen. Und wo ist das besser möglich als auf dem gut besuchten Wochenmarkt? Zusammen mit den beiden Dezernenten Paul Koller und Holger Dittrich suchte das Stadtoberhaupt am Dienstagvormittag den Kontakt zur Bevölkerung. Das Fazit nach zwei Stunden mit vielen Gesprächen zu verschiedenen Themen: „Wir können zufrieden sein“, sagte Silvia Ristow und kündigte an, dass dieses niederschwellige Angebot keine Eintagsfliege bleiben wird.

Hübsch, aber holprig

Entstanden sei die Idee, selbst aktiv den Kontakt zu den Bürgern zu suchen, während ihres Wahlkampfes im vergangenen Herbst. Quasi ein „Rathaus zum Anfassen“, so die Intention der Oberbürgermeisterin. Und die Passanten, vorwiegend ältere Leute, machten von dem Angebot rege Gebrauch. Wie Wally Schütz. Die 88-Jährige ist auf einen Rollator angewiesen, mit dem die Fortbewegung auf den Kopfsteinpflasterstrecken des Boulevards beschwerlich ist. „Denkmalschutz hat oberste Priorität in der Altstadt“, begründete Paul Koller, weshalb nicht an jeder Stelle praktische Erwägungen Vorrang haben. Holger Dittrich sagte, dass jüngst die tiefen Fugen zwischen den Pflastersteinen der Lindenstraße verfüllt wurden, so dass Frauen sich auch wieder mit Hackenschuhen zum Einkaufsbummel trauen dürfen. Der Stadtentwicklungsdezernent kündigte außerdem an, dass die holprigen Fußwege der Friedensallee demnächst auf Vordermann gebracht werden. „Wir achten bei jeder neuen Baumaßnahme auf Barrierefreiheit. Leider ist es nicht immer so einfach, alle Interessen in Einklang zu bringen“, sagte Silvia Ristow. Wally Schütz zeigte Verständnis, dass auch aufgrund fehlenden Geldes nicht jeder Wunsch von heute auf morgen realisiert werden kann. Die ehemalige Lehrerin lobte, dass sich die Stadt insgesamt sehr gut entwickelt habe. Besonders freue sie sich über die zahlreichen Baumpflanzungen.

Einmalige Deckenmalerei

Nach der Zukunft der ruinösen Waldauer Kirche erkundigte sich Grundstücksnachbar Ernst Kunze. Holger Dittrich erinnerte an einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2019, das verfallene Gebäude für geschätzte 840.000 Euro notsichern zu lassen. „Die beantragten Fördermittel sind inzwischen bewilligt, die Baumaßnahme wird 2023/24 umgesetzt“, sagte er. Für Silvia Ristow ist besonders die prächtige Deckenmalerei erhaltenswert.

Schloss-Abriss verweigert

Um ein prägendes Gebäude sorgt sich auch Christa Reimann. Die Grönaerin fragte nach den Plänen für das marode Schloss in ihrem Dorf. Holger Dittrich antwortete, dass die Stadt für den beabsichtigten Abriss des Einzeldenkmals keine Genehmigung erhalten hat. „Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir sie jemals bekommen.“ Perspektivisch müsse wohl ein Investor gesucht werden, der das Grundstück auch mit dem verfallenen Schloss entwickelt.

Radwege in alle Ortsteile

Den passionierten Radfahrer Günter Wirth treibt indes die Radwege-Situation um. Er wünscht sich bessere Verbindungen zwischen den Ortsteilen. Am besten straßenbegleitend, aber von der Fahrbahn separiert. Als Roschwitzer fühle er sich auf dem schmalen roten Streifen der Thomas-Müntzer-Straße nicht unbedingt gut geschützt vom motorisierten Verkehr. Laut Holger Dittrich ist dort seinerzeit aufgrund des beengten Platzes diese Kompromisslösung getroffen worden. Grundsätzlich lege das Land in einer Prioritätenliste unter anderem anhand des Fahrzeugaufkommens fest, wo Radwege entlang von Landesstraßen gebaut werden. Wenn es wie am Europaradweg R1 gelinge, eine touristische Bedeutung nachzuweisen, könne die Stadt Planungen schneller vorantreiben.

Angebot jedes Quartal

„Wir wollten uns heute erstmal herantasten und schauen, wie es läuft. Wir konnten einiges erklären, wie etwa die Verzögerungen beim Hochwasserschutz für die Talstadt, und viele Anregungen mitnehmen“, bilanzierte Silvia Ristow. Der gute Zuspruch hat sie im Plan, solch ein Angebot einmal pro Quartal zu unterbreiten, bestärkt. Dann vielleicht mit thematischen Schwerpunkten zu aktuellen Anlässen.