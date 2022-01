Bernburger Praxis in der Wolfgangstraße erwischt guten Start

Bernburg/MZ - Sein eigener Chef sein. Was für viele Menschen ein Traum ist, wurde für Lisa Brösicke Realität. Seit Anfang dieses Jahres ist sie die Inhaberin der neu eröffneten Physiotherapie „PhysioFit“ in der Wolfgangstraße 49 in Bernburg. Und das mit gerade einmal 25 Jahren.

Arbeitsklima und Zusammenhalt sind wichtig

Schon als Schulkind träumte sie davon, später in einem medizinischen Beruf zu arbeiten. In Altenburg aufgewachsen, spezialisierte sie sich nach einer erfolgreichen Ausbildung zur Physiotherapeutin auf Sporttherapie. Nach einigen Stationen als Mitarbeiterin bei verschiedenen Physiotherapien in Bernburg erwarb Lisa Brösicke im vergangenen Jahr das Objekt an der Wolfgangstraße bei einer Versteigerung. Von ihrem ehemaligen Arbeitgeber nahm sie ihre Kollegin Kati Wagner mit. Nunmehr arbeiten beide zusammen in der neuen Praxis. „Wichtig ist für mich, dass das Arbeitsklima und der Zusammenhalt stimmt. Das ist in dieser Konstellation auf alle Fälle so“, sagt Lisa Brösicke.

Intensivierung der Werbemaßnahmen

Auf zirka 100 Quadratmetern können in insgesamt fünf Räumen Patienten behandelt werden. Zum Angebot von „PhysioFit“ gehören unter anderem Elektro-Therapie, die klassische manuelle Therapie und die Rückenschule. Trotz Corona-Pandemie öffnete am 3. Januar die Praxis. „In der ersten Woche hatte wir schon 35 Rezepte für Behandlungstermine auf dem Tisch. Das war ein richtig guter Start“, erzählt die Inhaberin. In den kommenden Monaten sollen auch die Werbemaßnahmen intensiviert werden. So seien eine eigene Internetseite und die Erweiterung des Mitarbeiterpools geplant.

Wer aufgrund der Pandemie von einem Praxisbesuch absehen möchte, hat die Möglichkeit, einen Hausbesuch zu vereinbaren. „Wir merken, dass trotz Corona der Bedarf an Therapieterminen sehr groß ist. Bei den anderen Praxen in Bernburg warten die Leute teilweise jetzt schon drei bis vier Wochen auf einen Termin. Das kommt uns natürlich als Neuling sehr gelegen“, merkt Lisa Brösicke an.

Mehr Zeit für die Tochter

Sie selbst wünscht sich, in ein paar Jahren nicht mehr in Vollzeit arbeiten zu müssen - aus gutem Grund. Sie hat eine zweieinhalbjährige Tochter, mit der sie in Zukunft viel mehr Zeit in ihrem Haus in Güsten, das sie vor zwei Jahren gekauft hat, verbringen möchte. Ihr Ziel ist es, mit ihren Fachkenntnissen so vielen Leuten wie möglich zu helfen. „Bevor ich meine Tochter bekommen habe, war ich selbst sportlich sehr aktiv und weiß deshalb, wie ich mit den Patienten in Bezug auf Sporttherapie umzugehen habe und welche Methoden helfen“, erklärt die Physiotherapeutin.

Doch noch kann es Lisa Brösicke nicht ganz fassen, keinen Vorgesetzten mehr zu haben. „Es ist ein neues Gefühl, das ich noch nicht so richtig einordnen kann. Aber es ist ein positives, schönes Befinden“, erzählt sie schmunzelnd.