Bernburger Polizei beteiligt sich an bundesweitem Präventionstag

Bernburg/MZ - Unter dem Motto „sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick“ hat die Polizei im gesamten Bundesgebiet Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Bei der alljährlich am 5. Mai stattfindenden Aktion beteiligte sich am Donnerstag auch das zuständige Revier im Salzlandkreis. In Bernburg, Aschersleben, Egeln und Schönebeck wurden dazu stationäre und mobile Kontrollstellen eingerichtet. Im Fokus der Aktion standen die Bereiche Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss, Müdigkeit am Steuer, Achtsamkeit im Verkehr und E-Bike sowie E-Roller. „Wir wollen vor allem präventiv aktiv werden und hinweisen“, so Marco Kopitz, Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis.