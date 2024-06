Gewitter in Dortmund und lauer Sommer-abend beim Public Viewing in Gröna.

Public Viewing an der Saale in Gröna

Die Mitglieder des Bernburger Lauftreffs haben das EM-Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam beim Public Viewing an der Saalebrücke in Gröna verfolgt.

Gröna/MZ. - Tobias Kranig, Betreiber des Gaststätten-Schiffes in Gröna und Organisator der Public-Viewing-Veranstaltungen an der Saalebrücke dachte schon in der vierten Minute der Partie Deutschland-Dänemark, eine Runde Schnaps für alle Besucher ausgeben zu können. Doch Pustekuchen. Der Schiedsrichter hatte ein Foul von Joshua Kimmich gesehen. Das Tor zählte nicht und der Schnaps musste noch warten.