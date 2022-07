Bernburger gewinnen zweimal Bronze

Bernburg/MZ - Mit zwei Bronzemedaillen im Gepäck sind die Bernburger Spielleute am vergangenen Samstag von der 29. Landesmeisterschaft der Sportspielmannszüge in Sachsen-Anhalt aus Hasselfelde zurückgekehrt. Nachdem die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren keinen Wettkampf dieser Art zuließ, war die Freude am Wochenende natürlich umso größer.

Anspruchsvolles Programm

Aufgrund monatelanger Einschränkungen im Probenbetrieb legten die Spielleute zuletzt einige zusätzliche Übungseinheiten ein, um das anspruchsvolle Wettkampfprogramm einzustudieren, berichtet Tino Espenhahn, Pressesprecher des Spielmannszuges Bernburg. Um der begrenzten Möglichkeiten zur Vorbereitung Rechnung zu tragen, wurde beim Ausscheid am Wochenende auf das Marschieren komplett verzichtet.

Bekannte Filmmelodien

Alle Aufmerksamkeit der Wertungsrichter galt somit der musikalischen Darbietung, die bei den Bernburgern Spielleuten insbesondere von verschiedenen Motiven bekannter Filmmelodien geprägt war. Am Ende des Tages erreichten sowohl der Nachwuchsspielmannszug als auch die Erwachsenen mit ihren Vorträgen einen dritten Platz. Den Meistertitel im Nachwuchsbereich holten die Ziegelröder Spielleute, und bei den Erwachsenen schafften es die Gastgeber aus Hasselfelde auf die oberste Stufe des Siegertreppchens. Pokalsieger wurde übrigens der Spielmannszug aus Neuwerk.

Nachdem sich einige Vereine in diesem Jahr noch nicht dazu in der Lage gesehen haben an der Meisterschaft teilzunehmen oder anderweitig im Einsatz gewesen sind, überwiegt bei den Bernburgern neben der Freude über die erreichten Punkte insbesondere der Stolz, dass sie trotz aller Herausforderungen eine Teilnahme ermöglichen konnten. Der Spielmannszug Bernburg ist somit weiterhin der einzige Verein, der sich auf allen zurückliegenden 29 Landesmeisterschaften präsentierte.

Mitglied seit 30 Jahren

Im Rahmen der Eröffnung der Meisterschaft, zu der alle teilnehmenden Musikzüge traditionell gemeinsam musizieren, wurden auch in diesem Jahr verdienstvolle Spielmänner und -frauen ausgezeichnet. Aus den Bernburger Reihen erhielt in diesem Jahr der musikalische Leiter Ralf Frieboes die Ehrenplakette des technischen Komitees der Spielleute Sachsen-Anhalts. In seiner mehr als 30-jährigen Mitgliedschaft begleitete er bereits mehrere Vorstandsämter, ist Übungsleiter und beherrscht das komplette Instrumentarium des Spielmannszuges sehr versiert. Darüber hinaus arrangiert und komponiert er Musikstücke für Spielmannszüge, musiziert im Bundesauswahlorchester der Spielleute und ist überregional als Dozent sowie als Wertungsrichter bei Meisterschaften anderer Landesverbände tätig.

Auf die Landesmeisterschaft folgt für die Bernburger Spielleute in aller Regel die wohlverdiente Sommerpause. Nach Angaben von Tino Espenhahn hat sich der Verein in diesem Jahr jedoch dazu entschieden, den Probenbetrieb über die Ferien nicht vollständig herunterzufahren, weil bereits das nächste Großereignis des Spielmannzuges seine Schatten voraus wirft: Am Samstag, 10. September, veranstaltet der Spielmannszug anlässlich seines 120-jährigen Bestehens ein großes Musikfest auf dem Bernburger Schlosshof. Zahlreiche befreundete Musikzüge haben sich zu diesem Event bereits angekündigt, um gemeinsam mit den Bernburgern ihr Jubiläum zu feiern. In den Abendstunden findet zudem eine große Open-Air-Party mit der Band „Atemlos“ statt.

Die Freude am gemeinsamen Musizieren verbindet die Spielleute und steht im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten. Und das über mehrere Generationen hinweg.