Hausflohmarkt in Bernburg

Bernburg/MZ. - „Mit so einem Andrang und so einer großen Resonanz haben wir nicht gerechnet“, sagte Doreen Beier. Die Mitarbeiterin aus dem Liegenschaftsamt der Stadt Bernburg staunte nicht schlecht über die vielen Besucher am Freitagnachmittag im Bernburger Kurhaus.