Juliane und Christian Brych sind seit Ende Mai auf Weltreise in Richtung Himalaya. Jetzt haben sie trotz zweier Pannen das Hochgebirgsland Nepal erreicht. Warum die Tour noch nicht enden soll und welche weiteren Ziele das Ehepaar aus Bernburg ansteuern will.

Bernburger Biker landen mitten in indischem Volksaufstand

Christian und Juliane Brych aus Bernburg besuchten auch das weltberühmte Mausoleum Taj Mahal am Rand der indischen Stadt Agra.

Bernburg/MZ. - Mit „Next stop Himalaya“ haben Juliane und Christian Brych das Ziel ihrer zweiten Weltreise beschrieben. Knapp fünf Monate nach Aufbruch in Bernburg ist das Ehepaar noch 200 Kilometer von Nepals Hauptstadt Kathmandu entfernt. Fast 22.000 Kilometer haben die beiden 34-Jährigen auf ihrem Motorrad zurückgelegt, dabei 19 Länder durchquert. Hinter den Bikern liegen vier aufregende Wochen, in denen sie in Indien einen Volksaufstand hautnah miterlebten und zwei seltene Pannen erlitten. Ihre Tour soll nun noch weitergehen, wenn zwei elementare Bedingungen erfüllt sind.