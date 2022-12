Bernburg: Warum Anhalt nach der Pause einbricht

Eigentlich wollte sich der Drittligist mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden. Weshalb daraus nichts geworden ist.

Bernburg/MZ - Nico Richter ließ seinen Frust an einer halbleeren Wasserflasche aus, die er voller Wut in Richtung Tribüne kickte. Niklas Friedrich hatte die Hände auf die Oberschenkel gestützt und starrte mit gesenktem Kopf Löcher ins Parkett. Den Bernburger Handballfans, die trotz des zeitgleich im Fernseher laufenden dramatischen Fußball-WM-Finales zwischen Frankreich und Argentinien in die Bruno-Hinz-Halle gekommen waren, hatte es nach der 29:33 (15:13)-Niederlage gegen Söhre die Sprache verschlagen. Zu hören war nach dem Abpfiff des schwachen Schiedsrichtergespanns Janis Brandt und Hendrik Thies aus Vlotho nur der mitgereiste Anhang aus Söhre.