Der Betriebshof wird in den kommenden Wintermonaten insgesamt 324 kranke und tote Bäume in Bernburg und den dazugehörigen Ortsteilen fällen. In dieser Woche kreischte die Kettensäge bereits an der Lessingstraße in der Talstadt, wo unter anderem ein Baum-Hasel gefällt werden musste.

(Foto: Engelbert Pülicher)