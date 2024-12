Bernburg/MZ. - Dem ein oder anderen Autofahrer in Bernburg dürfte bereits ein leuchtend rotes Licht aufgegangen sein, als er mit überhöhter Geschwindigkeit an diesem silbernen Caddy vorbeigefahren ist. Denn die Stadt Bernburg hat sich ein neues Blitzerfahrzeug angeschafft. Das bestätigt auf MZ-Nachfrage auch Stadtsprecherin Julia Tarlatt. „Wir haben das neue Messfahrzeug am 14. November übernommen.“

