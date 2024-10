Der 37-Jährige wollte eigentlich Klavierlehrer werden. Warum es anders kam und was ihn an seiner neuen Aufgabe reizt.

Bernburg/MZ. - Aufgeregt? Nein, so würde Benjamin Leins seinen ersten Auftritt als Kirchenmusiker in Bernburg nicht beschreiben. Vielmehr sei er in einer „euphorisierten Hochstimmung“ gewesen, sagt der 37-Jährige, der vor wenigen Tagen als neuer Kirchenmusiker für den Kirchgemeindeverbund Bernburg, zu dem auch Nienburg gehört, in der Marienkirche eingeführt wurde. Er ist für insgesamt zwölf Gemeinden zuständig, und noch war er, verständlicherweise, nicht überall.