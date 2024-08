Zum zweiten Mal beteiligt sich die Saalestadt an der Aktion. Was sich dahinter verbirgt und wie man teilnehmen kann.

Beim „Stadtradeln“ treten die Bernburger ab Montag wieder in die Pedale

Auch in den Bäckerei Siegmann am Kugelweg gibt es die Brötchentüten, die fürs Stadtradeln werben.

Bernburg/MZ. - Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder einfach so für einen Ausflug - in den kommenden drei Wochen können die Bernburger beim „Stadtradeln“ wieder fleißig Kilometer sammeln. Am heutigen Montag fällt der Startschuss für den Wettbewerb, für den nicht nur auf zahlreichen Wegen mit weißer Schrift geworben wird. Auch Brötchentüten beim Bäcker machen darauf aufmerksam.