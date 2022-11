Beim Gottesdienst gab es spannendes aus Martin Luthers Zeit zu lernen

Der Gottesdienst in der Bernburger Martinskirche brachte allen Gästen der Gemeinde die Zeit des Reformators Martin Luther näher. Danach gab es ein Buffet wie aus Reformationszeiten.

Bernburg/MZ - Mit einem regionalen Reformationsgottesdienst erinnerten evangelische Christen der Bernburger Region in der Martinskirche zum Reformationstag an die Veröffentlichung von Martin Luthers Thesen im Jahr 1517 in Wittenberg.