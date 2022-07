Bei „Music for Peace“ treten sieben Bands und Sänger auf dem Bernburger Karlsplatz auf

Veranstaltung ist auch an Dankeschön an die bisher große Spendenbereitschaft der Bürger.

Bernburg/MZ - Stars wie Ed Sheeran, Sarah Connor, Mark Forster oder Marius Müller-Westernhagen haben es vorgemacht: Sie haben bei Konzerten gesungen und Geld für die Ukraine gesammelt. Nun plant auch Bernburg ein Benefizkonzert unter dem Motto „Music for Peace - Bernburg hilft“ - und zwar schon am nächsten Freitag, 8. April, ab 15 Uhr auf dem Karlsplatz. Ganz so namhafte Künstler wie eingangs erwähnt werden zwar nicht dabei sein.