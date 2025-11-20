Wie alles angefangen hat und wie viele Menschen heute mit Lebensmitteln unterstüzt werden.

Bei einer Feier im Rathaus wird Helfern und Spendern gedankt

Bernburg/Mz. - Fast tat es Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) ein bisschen leid, die dekorative Geburtstagstorte anzuschneiden. Aber es wäre auch schade gewesen, die Torte, die eigens zu 25 Jahren Bernburger Tafel von einer Bäckerin, die nicht genannt werden möchte, kreiert worden war, nicht zu verteilen.