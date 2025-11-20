weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. 25 Jahre Tafel in Bernburg: Bei einer Feier im Rathaus wird Helfern und Spendern gedankt

25 Jahre Tafel in Bernburg Bei einer Feier im Rathaus wird Helfern und Spendern gedankt

Wie alles angefangen hat und wie viele Menschen heute mit Lebensmitteln unterstüzt werden.

Von Susanne Schlaikier Aktualisiert: 20.11.2025, 06:01
Silvia Ristow dankt den Ehrenamtlichen Sibylle Rittiner (vorn), Nancy Hummel und Lydia Werner.
Silvia Ristow dankt den Ehrenamtlichen Sibylle Rittiner (vorn), Nancy Hummel und Lydia Werner. Fotos: S. Schlaikier

Bernburg/Mz. - Fast tat es Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) ein bisschen leid, die dekorative Geburtstagstorte anzuschneiden. Aber es wäre auch schade gewesen, die Torte, die eigens zu 25 Jahren Bernburger Tafel von einer Bäckerin, die nicht genannt werden möchte, kreiert worden war, nicht zu verteilen.