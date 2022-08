Behörde kontrolliert nach Havarie Soda-Fabrik von Solvay in Bernburg

Bernburg/MZ - Mitarbeiter der im Landesverwaltungsamt angesiedelten Oberen Immissionsschutzbehörde haben am Montag die Sodaanlage der Solvay Chemicals GmbH in Bernburg kontrolliert. Sie bestätigten die Angaben des Unternehmens vom Freitag gegenüber der MZ, dass aufgrund eines Risses einer Rohrleitung Sole ausgetreten war. „Die Sole wurde teilweise in entsprechenden Behältern aufgefangen und in sogenannte Havarie-Zisternen abgeleitet. Ein weiterer Teil lief auf das Betriebsgelände und in der Folge in das Regenwassersystem, welches in die Saale entwässert. Als Sofortmaßnahme wurden die Regenwasserabläufe im Anlagenbereich verschlossen“, informierte Denise Vopel, Sprecherin des Landesverwaltungsamts.