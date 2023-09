Drei Bands sorgten bei „Rock’n Rollsdorf in Wohlsdorf“ für Stimmung. Für die Eröffnung hatten sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen.

Bandfestival in Wohlsdorf

Marcus Hillegeist (von links), Thomas Hillegeist, Florian Teuchler und Christin Gerk hatten als „Sybille mache sinnig“ ihren ersten großen öffentlichen Auftritt beim Bandfestival „Rock’n Rollsdorf in Wohlsdorf“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wohlsdorf/MZ - Ein Medley von Status Quo gehört sicher nicht unbedingt zum Repertoire einer Schalmeienkapelle. Doch genau das hatte die Musikertruppe aus Crüchern einstudiert. „Das kriegt ihr nun um die Ohren geschmettert“ kündigte Marcus Hillegeist, Mitorganisator des Bandfestivals „Rock’n Rollsdorf in Wohlsdorf“ den Besuchern am Samstagabend an.