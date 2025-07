In Bernburgs Innenstadt gibt es derzeit mehrere Sperrungen. Wo gebaut wird, welche Umwege nötig sind und wie lange sich Autofahrer noch gedulden müssen.

Autofahrer stöhnen über Sperrungen in Bernburgs Innenstadt - solange wird noch gebaut

Bernburg/MZ. - Viel Geduld müssen Autofahrer derzeit beim Befahren der Innenstadt von Bernburg aufbringen und auch längere Wege in Kauf nehmen. Das sorgt zunehmend für Frust. Denn mitten in den Sommerferien wurden gleich an mehreren Stellen Baustellen eingerichtet.