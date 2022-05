Auto überschlägt sich mehrfach am Rasthof bei Könnern

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Wochenende in Könnern ereignet.

Auto überschlägt sich nahe Rasthof

Könnern/MZ - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Samstagabend am Autohof bei Könnern ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 22.50 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer auf der L50 von Bebitz in Richtung Könnern unterwegs. Auf Höhe des Einfahrtsbereichs Aral-Rasthof wollte er links abbiegen und übersah dabei den aus Könnern kommenden 19-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, worauf sic h das Fahrzeug des 19-Jährigen mehrfach überschlug. Glücklicherweise verletzten sich beide Personen nur leicht und konnten nach kurzem Klinikaufenthalt wieder nach Hause entlassen werden. Auch die Feuerwehr Könnern war im Einsatz.Foto: Feuerwehr Könnern