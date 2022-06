Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf Unternehmen in Bernburg: „Das trifft uns ins Mark“

Auch das Serumwerk in Bernburg leidet unter den Auswirkungen von Ukraine-Krieg und Russland-Sanktionen.

Bernburg/Könnern/MZ - Der Krieg in der Ukraine ist - geografisch gesehen - weit weg. Doch die Bilder von Tod, Leid und Zerstörung lassen auch hierzulande niemanden kalt. Und die Raketen und Bomben haben außerdem einen Einfluss auf unser alltägliches Leben. Es reicht ein Stopp an der Tankstelle, um das zu merken. Zudem ist die heimische Wirtschaft bereits nach nur zweieinhalb Wochen vom Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland und Belarus betroffen.