Bernburg/MZ. - Seine Stimme klingt etwas verzerrt, seine Augen wirken müde beim Videoanruf über den Instant-Messaging-Dienst Skype von Bernburg aus in die 10.000 Kilometer entfernte Stadt Iloilo auf den Philippinen. Der Bernburger Ottfried Bach ist gezeichnet von all den Strapazen, die er in den zurückliegenden 13 Jahren in dem asiatischen Inselstaat erlebt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.