Pleite in der Pflege Aus für Seniorenheim „Haus am Rosenhag“ in Bernburg - 80 Bewohner brauchen neue Unterkunft

In der Einrichtung „Haus am Rosenhag“ in Bernburg gehen Ende November die Lichter aus. 80 Bewohner müssen ausziehen, 85 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Wird aus dem Gebäude eine Flüchtlingsunterkunft? Kreisverwaltung nimmt dazu Stellung.