Am dritten Adventswochenende lädt die Hochschule Anhalt wieder zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt ins Kloster ein.

Aufruf zum Wettbewerb: Wer macht die beste Bratwurst? Wer den besten Stollen?

Welcher Bäcker macht den besten Stollen? Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Wettbewerb.

Bernburg/MZ - Am dritten Adventswochenende, 13. und 14. Dezember, lädt die Hochschule Anhalt zum 21. Mal in das Bernburger Kloster ein. „Mit einem internationalen Programm, stimmungsvollem Weihnachtsmarkt und Kreativwerkstätten ist das Fest in den historischen Räumen des ehemaligen Servitenklosters ein vorweihnachtlicher Höhepunkt in der Region“, teilt die Hochschule mit.