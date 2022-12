Auf Weltreise mit Bernburgs Istagram-Reisenbloggerin Christin Block

Christin Block wuchs in Bernburg und Könnern auf. Heute ist sie quasi rund um den Globus zu Hause. Was sie dabei erlebt, kann man bei Instagram verfolgen.

Bernburg/MZ - Wie es ist, einen Tiger zu streicheln? Gar nicht so angsteinflößend wie man denken könnte. Zumindest nicht für Christin Block, die an diese Lebensaufgabe nach ihrem Thailand-Urlaub schon einen Haken gemacht hat und stolz das Erinnerungsfoto auf ihrem Handy zeigt. Es ist nur eines von etlichen tausend von ihren Reisen. Denn seit vielen Jahren ist die 33-Jährige rund um den Globus unterwegs, um die Welt kennenzulernen, auch wenn es sie immer wieder zurück in ihre Heimat zieht. Bernburg – damit verbindet sie nicht nur das Schloss und ihre Kindheit. „Ich kenne hier noch jede Ecke. Hier wohnt noch meine Familie, auch meine Oma, die ich dann immer besuche“, erzählt sie bei ihrem jüngsten Besuch in der Saalestadt, bei dem sie dann auch gern ihren Liebsten von ihrem neusten Abenteuern berichtet hat.