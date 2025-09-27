Manfred Schank aus Nienburg an der Weser unternimmt zum 1.000-jährigen Bestehen seiner Heimatstadt eine besondere Radtour: Er besucht alle deutschen Orte mit Nienburg im Namen.

Auf Nienburger Spuren: Was einen Lokalhistoriker aus Niedersachsen in den Salzlandkreis führt

Manfred Schank reist mit seinem Fahrrad durch ganz Deutschland, um alle Städte und Orte mit Nienburg im Namen zu bereisen. Auch in Nienburg an der Saale war er nun zu Besuch.

Nienburg/MZ - Eine Radtour ist gerade im Sommer etwas Schönes: Einfach mal ein paar Stunden lang entspannt in die Pedale treten, die Sonne auf der Haut spüren, während ein leichter Fahrtwind um die Nase weht. Etwas anders sieht dagegen die Radtour aus, die sich Manfred Schank vorgenommen hat: Er, der selbst aus Nienburg an der Weser stammt, will mit seinem Rad alle deutschen Städte und Orte mit Nienburg im Namen besuchen. Und das jetzt, im Herbst. Am Donnerstagnachmittag hat er Nienburg an der Saale erreicht, gestern Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) getroffen und im Anschluss an einer Stadtführung teilgenommen und die örtliche Kirche besichtigt.