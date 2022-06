Auf Corona-Streife in Bernburg

Die Polizei Bernburg kontrollierte in dieser Woche mit dem Ordnungsamt vom Salzlandkreis Geschäfte in Bernburg.

Bernburg/MZ - Plötzlich und ohne Anmeldung stehen zwei Polizeibeamte in schwarzer Uniform in einem Friseursalon in Bernburgs Innenstadt, begleitet von einem Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Der Blick der maskierten Männer schweift durch den Laden. Haben alle Masken vor Nase und Mund? Werden anderthalb Meter Abstand eingehalten? Sind sämtliche Kunden in der Nachverfolgungsliste hinter der Ladentheke notiert? Auf einem weißen Blatt, das an ein Klemmbrett geheftet ist, macht sich der Landkreismitarbeiter seine Notizen.