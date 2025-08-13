Nur Lob im Kulturausschuss für die Veranstaltung, die Vereine und Einrichtungen organisiert hatten. Für nächstes Jahr gibt es schon die Idee für einen neuen Wettbewerb auf dem Wasser.

Auch 2026 soll in Alsleben ein Sommerfest stattfinden

Die Mädchen des Karnevalsvereins aus Alsleben sorgten mit ihren Tänzen für gute Stimmung beim ersten Sommerfest.

Alsleben/MZ. - Die Premiere des ersten Sommerfestes an der Saale in Alsleben am 28. Juni ist gelungen. Darüber waren sich die Anwesenden in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses in Alsleben einig. „Es hat allen sehr gut gefallen. Auch die Organisation wurde gelobt", sagte der Ausschussvorsitzende Lars Langenberg (CDU) im Gespräch mit der MZ.