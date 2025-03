Auf Bernburgs Einkaufsmeile füllen sich immer mehr Ladengeschäfte. In dieser Woche ist auch ein neuer Asia-Imbiss eröffnet worden. Wo sich noch bald die Türen öffnen.

An der Lindenstraße in Bernburg ist ein neuer China-Imbiss eröffnet worden.

Bernburg/MZ. - Erst Schmuck, nun Ente süß-sauer: Mitten auf dem Boulevard in Bernburg hat in dieser Woche ein neuer Imbiss eröffnet, genau dort, wo zuvor noch Ketten und Uhren verkauft wurden. Nun also Bratreis und Garnelen.