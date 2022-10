„Art Express 2.0“ macht Station im Eulenspiegelturm in Bernburg

Bernburg/MZ - Zukünftigen Künstlern eine Plattform geben und ihnen die Möglichkeit eröffnen, die Werke einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dieses Vorhaben setzt Torsten Sielmon durch die Zusammenarbeit mit den Schulen schon seit mehr als 20 Jahren um. Seit dem Jahr 1999 zeigt die von ihm mit ins Leben gerufene Ausstellungsreihe im Bernburger Eulenspiegelturm ausgewählte Arbeiten von Kindern und Jugendlichen. Am Dienstagnachmittag wurde die Sonderausstellung „Art Express 2.0“ im Beisein von Torsten Wiele, Leiter des Gymnasiums Carolinum, feierlich eröffnet.

Eindrucksvolle Arbeiten

„Jedes Jahr bin ich neugierig auf die kreativen Arbeiten, die im Turmsaal gezeigt werden und auch sehr gespannt darauf, wie die Reaktionen der Besucher ausfallen“, sagte der Museumspädagoge Torsten Sielmon bei seiner kurzen Ansprache. Die Gäste bekommen auf jeden Fall ein vielfältiges Spektrum geboten. Zeichnungen mit Filz-, Bunt- oder Bleistift, zwei Plastiken von Viktoria Melnychuk, eine Gipsarbeit von Miriam Gräfe („Pink Square“), Digitale Fotokunst („World after Humans“) von Christopher Georgius sind zu sehen. Besonders eindrucksvoll ist auch das Bild von Darja Beck („Tanz der Geliebten“), das sie mittels Mischtechnik erzeugte.

Um im relativ kleinen Saal viele Werke zu zeigen, wurde auf die Einrahmung mancher Bilder verzichtet. Sie wurden mit Atelierklemmen an Gitter befestigt. Das spart Platz. Das Gymnasium ist erstmals im Turm präsent. „Die Idee für eine Ausstellung hatte Charlotte Pauling, deren Werke auch zu sehen sind, an uns herangetragen. Alle Arbeiten sind nicht im Schulalltag entstanden, sondern wurden in der Freizeit angefertigt“, verriet Kunstlehrer Florian Goldbach, den eine Bleistiftzeichnung des Fünftklässler Jannes Gabrowitsch besonders fasziniert. Die Gymnasiasten haben dann in „Schmidts Ausspann“ − zuletzt als Grillhaus „Orient“ genutzt – Anfang Juli die Idee von Charlotte Pauling in die Tat umgesetzt. Dabei stand der Name des Grillhauses Pate für den Titel der Ausstellung.

Orient als Thema

„Die Schüler haben Orient mit Orientexpress verbunden und das englische Wort für Kunst einfach davor gesetzt“, so Florian Goldbach. Auch Torsten Sielmon gehörte zu den Besuchern der einwöchigen Ausstellung im „Orient“. Und war davon so begeistert, dass er sie in den Turmsaal umgeleitet hat.