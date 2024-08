Im Erlebnisbad „Saaleperle“ im Bernburger Stadtteil Neuborna wird am Samstag, 3. August, das Fest um den Wassergott gefeiert. Was die Besucher alles erwartet.

Arschbomen-Contest, Wasserlauf, Taufe - das ist zum Neptunfest in der Saaleperle in Bernburg geplant

Bernburg/MZ/KT. - Die Bernburger Freizeit GmbH lässt eine lange Tradition wiederaufleben. Dazu wird am Samstag, 3. August, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zum Neptunfest ins Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna, am Stadtbad 65, eingeladen.