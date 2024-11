Gleich in mehreren Straßen hat seit einigen Wochen keine Straßenreinigung stattgefunden, obwohl zurzeit besonders viel Laub liegt. Was die Gründe dafür sind.

Bernburg/MZ. - Normalerweise kommt in der Richard-Wagner-Straße in Bernburg jede Woche immer mittwochs die Kehrmaschine. Doch in den vergangenen drei Wochen blieb die Straßenreinigung aus. Sehr zur Verwunderung einiger Anwohner. Auch in der benachbarten Wolfgangstraße wurde schon seit drei Wochen nicht gekehrt. Nicht viel anders sieht es in der Leauer Straße aus. Und vermutlich betrifft es noch mehr Straßen in der Saalestadt.